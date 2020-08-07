В США хотят ввести налог для миллиардеров 7.08.2020, 14:43

Он коснется 467 человек.

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект о введении разового налога для миллиардеров, чье состояние увеличилось во время пандемии COVID-19. Об говорится в совместном пресс-релизе авторов законопроекта сенаторов Берни Сандерса, Эда Марки и Кристена Гилибранда, передает liga.net.

Законопроект предполагает ввести ставку налога в размере 60% на доходы миллиардеров, полученные в период с 18 марта по 1 января 2021 года.

Налог коснется только 467 человек, которые представляют всего 0,001% населения США, говорится в тексте законопроекта.

По состоянию на 5 августа, если бы налог уже был введен, он бы собрал $731 млрд.

Полученные от налога деньги сенаторы предлагают использовать для финансирования системы здравоохранения.

По подсчетам авторов законопроекта, после выплаты по новому налогу, у американских миллиардеров останется еще $310 млрд дохода, полученного ими во время пандемии.

Самые большие суммы по новому налогу придется заплатить главе Amazon Джеффу Безосу - $42,8 млрд, основателю Tesla Илону Маску - $27,5 млрд, со-основателю Facebook Марку Цукербергу - $ 22,8 млрд, и самой богатой семье США – Уолтонам - $12,9 млрд.