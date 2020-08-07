Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси 7.08.2020, 14:44

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Жозеп Боррель

Политик выступил в поддержку мирных демонстрантов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление по ситуации в Беларуси.

Приводим полный текст заявления (перевод - Charter97.org):

— Президентские выборы в Беларуси состоятся в это воскресенье, 9 августа, и досрочное голосование уже началось.

В ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии. До настоящего времени мирная мобилизация общества была встречена неприемлемыми дальнейшими ограничениями свободы СМИ и собраний, а также задержаниями мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов.

Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только путем мирных, свободных и справедливых выборов. ЕС по-прежнему призывает белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

ЕС призывает белорусские власти гарантировать реализацию всех политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздерживаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных демонстрантов, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников блогеров и журналистов задержанных по политическим мотивам.

ЕС по-прежнему привержен укреплению взаимодействия с белорусским народом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, в то время как права человека и демократия останутся в центре внимания ЕС при формировании политики в отношении страны.