Ученые выяснили, какого цвета может быть растительность на других планетах 7.08.2020, 14:49

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У растений есть удивительная способность.

Новая модель фотосинтеза вывела принцип эволюции, согласно которому растительность, существующая за счет солнечного света, не может быть никакого иного цвета, кроме как зеленого. И этот принцип, утверждают ученые, будет действовать во всей Вселенной, пишет lenta.ua.

Растения на Земле являются зелеными по той причине, что их фотосинтетический пигмент способен отражать зеленый свет. В то же время, именно на этих световых волнах передается максимальное количество энергии, но растения их отвергают. Ученые долгое время бились над разгадкой этой особенности и, похоже, сумели ее найти.

Как оказалось, растения способны поглощать практически все фотоны красного и синего цветовых спектров, а вот зеленый световой спектр поглощают лишь на 90%. Специалисты при этом подчеркивают, если бы растения могли поглощать еще немного больше зеленого светового спектра, они были бы черным и могли бы поглощать еще больше энергии. По версии исследователей, зеленый свет может оказаться для растений чрезмерно «калорийным» и быть в какой-то степени вредным. И недавно им удалось найти подтверждение этому.

В ходе исследования ученые выявили эволюционный принцип, которые отвечает за управление организмами, питающими энергию из света. Более того, если в Солнечной системе речь идет о солнечном свете, то этот принцип оказался применим во всей Вселенной, а значит и к свету от любых других звезд. Таким образом, пытаясь разгадать загадку зеленого цвета растений на Земле, ученые выяснили, что растительность на других планетах, на которых существует жизнь, тоже непременно будет зеленой.