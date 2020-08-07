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59% американцев не одобряют работу Трампа

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  • 7.08.2020, 17:27
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59% американцев не одобряют работу Трампа
Дональд Трамп

Опубликованы результаты опроса.

За менее, чем три месяца до намеченных выборов, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжает снижаться и сейчас почти достиг рекордно низкого уровня за все время его каденции, которая началась в январе 2017 года, передает zn.ua.

Новый опрос, проведенный Pew Research, показал, что уровень одобрение Трампа на удручающем уровне – 38%. Еще 59% американцев не ободряют его работы.

Среди сторонников республиканцев и тех, кто склоняется к этой партии, 77% одобряют деятельность Трампа. Только 5% демократов и склоняющихся к демократам говорят аналогично.

Агентство Bloomberg перед этим писало, что Трампу может не хватить времени, чтобы догнать Байдена в рейтингах и совершить избирательный камбек.

До выборов в США осталось не так много времени, а у президента Трампа, который пытается переизбраться, пока нет широкой поддержки избирателей, поэтому и начинает использовать уже известную тактику –отвлекает американскую общественность от неудач в борьбе с пандемией.

Прогноз журнала The Economist дает Байдену 91% шансов на победу в коллегии выборщиков и более 99% на победу во всеобщем голосовании. Данные опросов показывают уверенное преимущество Байдена над Трампом.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 347 голосов выборщиков. Это на 16 больше, чем в начале лета.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538. И шансы Байдена только увеличиваются. Трампу прогнозируют 191 голос коллегии. И кривая президента идет вниз.


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