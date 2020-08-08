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Юрий Хащеватский: Лукашенко слаб, жалок и болен

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  • 8.08.2020, 9:11
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Юрий Хащеватский: Лукашенко слаб, жалок и болен
Фото: «Наша Ніва»

Сегодня мы ближе всего к победе.

До президентских выборов, на которых у белорусов появился реальный шанс сменить власть, осталось буквально пару дней, страна вышла на финишную прямую.

О значимости этого момента и планах на 9 августа и в последующие дни сайт Charter97.org поговорил с известным белорусским режиссером Юрием Хащеватским.

- Чувствуете ли вы, что мы находимся на пороге чего-то важного, что до решающих событий осталось полшага?

- Безусловно, такие ощущения есть, даже дух захватывает!

Сразу хочу выделить несколько моментов.

Во-первых, понятно что мы как никогда близки к победе. И это ощущение очень важно. Я работал в четырех президентских кампаниях, причем практически рядом с самими кандидатами. И я могу абсолютно ответственно сказать (это взгляд изнутри, инсайдерский): мы никогда не были так близки к победе, как сейчас.

Причем «мы» здесь - это не какая-то отдельная группа, а как та огромная часть общества в Беларуси, которая жаждет перемен. И это ощущение меня очень приподнимает, оно очень торжественное и в то же время - оно очень беспокойное.

- Почему?

- Потому что мы умеем не доигрывать наши игры, не добиваться победы, потому что ощущаем, что вот - уже победили.

В чем наша сила? Наша сила в том, что нам дана надежда. Сейчас нам не о чем спорить, у нас сейчас не может быть разногласий, мы все сейчас бьемся и боремся только за одно: за право выбирать честно, без подлых фальсификаций. Поймите, мы боремся даже не за Светлану Тихановскую (хотя мы ей должны сказать спасибо) - а за самих себя, за свое достоинство, за свое право выбирать себе не надсмотрщика, а менеджера, который будет работать ради улучшения нашей жизни.

Еще раз повторю: мы умеем не доигрывать свои игры. Начинаем думать: «Ах, мы уже победили», - и как раз в этот момент противник может нас разъединить и сбить с толку. Вот этого сегодня мы должны избежать. Поймите: у правителя нет никаких вариантов, ему надо сохранить свою власть. Иначе ему припомнят, как он изломал Конституцию 1994 года, из-за чего мы живем в стране, где нет законной власти. Этому надо поставить барьер, ситуацию беззакония в стране надо завершить.

Кроме того, Лукашенко прекрасно знает, что есть люди, у которых сохранились воспоминания о судьбе Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Виктора Красовского, Дмитрия Завадского. И - безусловно - будут заданы вопросы: что с ними произошло? И он не уйдет от ответа на них, его заставят дать показания. Поэтому он вцепился в свое кресло, как клещ.

Мы должны понимать, что тех денег, которые Лукашенко «наварил» из серых и черных схем, ему уже не хватает, чтобы покупать лояльность силовиков. Я хочу сказать людям: дорогие мои, земляки, он всем не заплатил! Уверяю вас, что те ОМОНОвцы, которые должны будут, по его мнению, идти против народа - не получили от него обещанных денег. Он им не доплачивает. Милиция сейчас недовольна им. Есть огромное количество людей, которые говорят: нет, мы не будем воевать с белорусским народом.

Мы должны понимать ситуацию и настаивать на своем. На том, что уже сейчас видны чудовищные фальсификации на этих выборах и мы требуем отмены их результатов. С кем мы имеем дело, люди прекрасно понимают. Мы имеем дело с наперсточниками. А посмотрите, как у них по всей стране «прорвало канализацию» перед последними встречами с Тихановской!

Давайте сразу дадим им знать: мы понимаем, о чем идет разговор. Мы понимаем, что со страху власть наложила в штаны. И пахнет не от прорванной по всей Беларуси канализации - а от их собственных штанов.

Сегодня мы должны четко понимать: надо дать отлуп этой безумной, лживой, подлой власти. Вот с такими чувствами я живу в эти дни.

- Многие отмечают, что Лукашенко сейчас слаб и растерян. «Белорусы берите власть», - даже призвал публицист Алексей Мельников. Насколько реально слаб сейчас наш противник?

- Да он просто напугался! Я же говорю: он наложил полные штаны. Эта знаменитая карикатура Виктора Елкина, на которой Лукашенко убегает от «Погони», гениально отображает то, что происходит в Беларуси. Три сильные женщины во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской обращают в бегство этого труса.

А бежать ему - некуда. Вот что с ним происходит! Он задыхается от ужаса. Все видели эти кадры, когда Лукашенко срывает с себя галстук. Он пытается привести себя в порядок, но внутри-то все дребезжит, все трясется от страха, все ломается.

У меня есть своя теория: хорошие руководители получают от людей энергию. Я не знаю, это что-то потустороннее, наверное. Но нормальные лидеры - например, Уинстон Черчилль во время второй мировой войны - получали прилив сил. Это была не столько сила Черчилля, сколько всей страны, которая сосредоточилась и отдала силы ему. Я наблюдал этот феномен, когда простой человек, становясь руководителем, если его любят люди, многократно усиливается. Он становится неуязвимым, он лучше говорит, он почти летает. И наоборот: когда тебя начинают ненавидеть, когда все больше людей говорят «ах, чтобы ты!..», это сказывается и на здоровье правителя. И он начинает болеть, становится хилым и бессильным.

Это сейчас и происходит с Лукашенко. Сегодня, когда большинство людей не желают видеть его в кресле правителя - он лишен сил, слаб, жалок и болен. И так и должно быть.

- Помните, еще недавно это было сюжетом для юмора: Ермошина арестована, Лукашенко объявлен в розыск. Что нужно делать, чтобы в ближайшее время это стало реальностью?

- Первое: ни в коем случае, никаких насильственных действий. Люди должны биться за себя своей стойкостью, своим мужеством, своей непоколебимостью.

Какие для этого есть возможности? Во-первых, мирный выход на Площадь, стояние на Площади. Это - очень серьезно. Возможно, стоять придется не один день и даже не одну неделю. Но надо себя к этому приготовить.

Второе: забастовка и тактика государственного неповиновения. Например, забрать свои сбережения из всех банков. Эта власть живет, кормится и пьет на наши же деньги. Это мы должны хорошо понимать. Если раньше Лукашенко жил за счет нефти и газа из России, то сегодня единственный источник денег для него - это наша работа. Значит, нам нужно затянуть пояса и перестать его кормить. Остановиться.

Если мы сможем это сделать, то - поверьте мне! - через две недели, максимум, месяц этой власти не станет. А может быть, еще и быстрее.

Мои дорогие сограждане, я вас очень люблю, обнимаю и прошу действовать мирно и обдуманно - это с одной стороны. А с другой стороны: помните, что вы - достойные права, что вы имеете права и отстаиваете их. Власть должна вам вернуть ваши права!

Белорусы, родные мои, поймите: 70% наших проблем - просто от того, что у нас в стране не та власть, которая нам нужна. И чтобы каждому из нас решить свои частные проблемы, нам надо сейчас объединиться и действовать вместе.

Давайте каждый из нас соберется и совершит мужественный поступок. Посмотрите на эту молодую женщину - Светлану Тихановскую. Вы что думаете, она от хорошей жизни все это начала? Вы думаете, она хочет в президенты? Ничего подобного! Не хочет она этого. Она хочет освободить мужа и чтобы в стране все было по-честному. И совершает на наших глазах нормальный поступок нормального человека.

И каждый сейчас должен вспомнить, что он нормальный, достойный человек - и выйти, чтобы защитить себя.


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