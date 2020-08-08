Последний день негодяя 5 Алексей Мельников

8.08.2020, 20:28

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Все в руках народа Беларуси - завтра вечером будут миллионы на улицах.

Завтра 9 августа. Последний полноценный день диктатуры Лукашенко.

Мерзкий, краснорожий, толстозадый сластолюбец, напоминающий облезлого линяющего зайца.

Его называют «президентом». По инерции. Перестаньте. Это слово не для него. Он – вор, уголовник, бандит, укравший власть, обокравший со своей семейкой Беларусь.

Он и сегодня уничтожает выборы, топчет миллионы добрых лиц с хорошими намерениями, желающих мирно сменить власть. Негодяй ответил им террором.

При нем убивали, он приказывал бить, сажать. Он обливал грязью своих соперников издалека, отлично зная, что никто не подойдет, не возьмет рывком его за галстук, не вытащит из-за стола, не врежет ответно по его наглой, ухмылистой, ромбом перекошенной роже. Затолкав ему обратно в глотку его словесную блевотину.

Он словно хочет сегодня, напоследок в который раз напиться чужих страданий – хватает, грозит, возбуждает дела. Пусть подрыгает конвульсивно лапами. Постучит, затухая, напоследок, по барабану репрессий. Тук … Ту … Т … И все. Тишина.

Все в руках народа Беларуси. Будут завтра вечером миллионы на улицах. Будут стоять крепко завтра, послезавтра, днями и ночами, до тех пор, пока негодяй не уйдет, пока его крысиное чиновное воинство не разбежится с жалобным писком, пока его гэбуха не запрет двери, трясясь за ними перед народным океаном. Все изменится.

Мы это уже видели в конце СССР. Это уже было.

Вперед, вперед, вперед!

Отвечайте вдесятеро на его удары.

Арестовал двоих – приводите завтра двадцать человек. Не выдавайте своих. Хватают – идите массами. Пусть их цепи распылятся, захлебнутся в народном океане, пусть они в нем потонут, растворятся.

Решающий час близок. Солнце Победы встает завтра.

Алексей Мельников, aleks-melnikov.livejournal.com