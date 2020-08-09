Огромные очереди выстроились к избирательным участкам в Беларуси

Огромные очереди выстроились к избирательным участкам в Беларуси47
- 9.08.2020, 11:14
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(Обновляется) Это - лучшее свидетельство лжи «борщеварки».
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Как будет выкручиваться «борщеварка»?
А вот фотографии 100-метровых очередей в Колодищах под Минском.