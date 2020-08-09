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Огромные очереди выстроились к избирательным участкам в Беларуси

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  • 9.08.2020, 11:14
  • 31,625
Огромные очереди выстроились к избирательным участкам в Беларуси

(Обновляется) Это - лучшее свидетельство лжи «борщеварки».

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Как будет выкручиваться «борщеварка»?

Фото: Баста

А вот фотографии 100-метровых очередей в Колодищах под Минском.

Фото: Белсат

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»

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