Путин на фоне разгромных ударов ВСУ похвастался российской системой ПВО
- 5.06.2026, 4:43
Диктатор «забыл», что совсем недавно были прилеты по Петербургу.
Российский диктатор Владимир Путин считает, что у России есть система противовоздушной обороны, которой «нет у Украины».
Об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями информагентств.
По словам Путина, «западные спонсоры» поставляют Украине большое количество беспилотников, в том числе и дальнобойных.
«Некоторые из них, к сожалению для нас, прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет», - похвастался диктатор.