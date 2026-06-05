Путин на фоне разгромных ударов ВСУ похвастался российской системой ПВО 5.06.2026, 4:43

Диктатор «забыл», что совсем недавно были прилеты по Петербургу.

Российский диктатор Владимир Путин считает, что у России есть система противовоздушной обороны, которой «нет у Украины».

Об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями информагентств.

По словам Путина, «западные спонсоры» поставляют Украине большое количество беспилотников, в том числе и дальнобойных.

«Некоторые из них, к сожалению для нас, прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет», - похвастался диктатор.

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