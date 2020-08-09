Количество заразившихся коронавирусом в США превысило пять миллионов человек 9.08.2020, 18:02

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Лидирует штат Калифорния.

По состоянию на 9 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании информации федеральных властей и властей штатов, пишет "Гордон".

На момент публикации новости в Штатах было подтверждено 5 014 339 случаев COVID-19. Таким образом, на США приходится чуть больше четверти всех подтвержденных в мире случаев заражения.

Штат Нью-Йорк, долгое время занимавший первое место по количеству заболевших, переместился на четвертое место (424,9 тыс. инфицированных). Теперь лидируют штаты Калифорния (555,3 тыс.), Флорида (526,7 тыс.) и Техас (500,2 тыс.). Более 100 тыс. заболевших также зарегистрировано в Джорджии, Иллинойсе, Нью-Джерси, Аризоне, Северной Каролине, Луизиане, Пенсильвании, Массачусетсе, Теннеси и Алабаме.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 162 105.