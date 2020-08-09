Cтали известны данные экзитполов президентских выборов в Беларуси на участках в Мюнхене, Вильнюсе, Белостоке и Варшаве

Cтали известны данные экзитполов президентских выборов в Беларуси на участках в Мюнхене, Вильнюсе, Белостоке и Варшаве2
- 9.08.2020, 21:39
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За Лукашенко голосовали единицы.
Cтала появляться информация после экзитполов президентских выборов на участках в немецком Мюнхене, литовском Вильнюсе и польских Белостоке и Варшаве.
Экзитпол в Белостоке:
578 проголосовавших.
541 голосов за Тихановскую
3 — за Лукашенко
Экзитпол по Мюнхену:
Светлана Тихановская - 91.99%
Лукашенко - 2.59
Экзитпол в Варшаве:
Светлана Тихановская - 2348
Лукашенко - 3
Экзитпол в Вильнюсе
Светлана Тихановская набрала больше 80%