Cтали известны данные экзитполов президентских выборов в Беларуси на участках в Мюнхене, Вильнюсе, Белостоке и Варшаве 2 9.08.2020, 21:39

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

За Лукашенко голосовали единицы.

Cтала появляться информация после экзитполов президентских выборов на участках в немецком Мюнхене, литовском Вильнюсе и польских Белостоке и Варшаве.

Экзитпол в Белостоке:

578 проголосовавших.

541 голосов за Тихановскую

3 — за Лукашенко

Экзитпол по Мюнхену:

Светлана Тихановская - 91.99%

Лукашенко - 2.59

Экзитпол в Варшаве:

Светлана Тихановская - 2348

Лукашенко - 3

Экзитпол в Вильнюсе

Светлана Тихановская набрала больше 80%