WSJ: Вакцина AstraZeneca против COVID-19 может быть готова до конца года 10.09.2020, 16:35

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Фото: Reuters

Даже несмотря на приостановку испытаний.

Вакцину против коронавируса COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca и Университета Оксфорда еще можно получить до конца 2020 года, несмотря на вынужденную паузу в ее испытаниях, заявил исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

"Мы все еще можем получить вакцину к концу года, в начале следующего года", - цитирует его газета The Wall Street Journal (перевод - "Зеркало недели. Украина").

Сориот добавил, что к началу 2021 года у компании могут быть готовы мощности по производству вакцины для населения Земли. AstraZeneca планирует сделать вакцину доступной сразу для населения всех регионов планеты в одно и то же время.

Испытания фазы 3 по тестированию вакцины против коронавируса Covid-19, разработанной компанией AstraZeneca («АстраЗенека») и Оксфордским университетом, приостановлены по всей территории США. Причиной приостановки испытаний стало подозрение в серьезной негативной реакции у одного из участников программы в Великобритании.

Причина негативной реакции и когда это произошло неизвестны, хотя участник программы клинических испытаний, как ожидается, выздоровеет от COVID-19.

Вакцину AstraZeneca, прежде всего, ожидают по обе стороны Атлантики. Некоторые уже оплатили крупные партии. По заказу правительства Великобритании фармацевтическая компания начала производство 30 миллионов доз вакцины. Британия также купила серию вакцин и других международных производителей еще "до получения одобрения" на их использование.

27 августа, Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 миллионов доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Подписанное соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов Евросоюза 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки дополнительных 100 млн доз.

AstraZeneca занималась разработкой вакцины совместно с Оксфордским университетом. Ее использование еще не получило одобрения.

Директор оксфордской группы по разработке вакцины Эндрю Поллард заявил, что "вполне возможно", что данных клинических испытаний вакцины будет достаточно для того, чтобы представить их регулирующим органам в этом году.

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