Агония 4 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

11.09.2020, 13:33

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Кончилось его время.

Режим Лукашенко деградировал настолько, что ему больше нечего предложить народу, кроме репрессий. Причем репрессии достигли такого масштаба, которого в Европе не было почти столетие, со времен Большого террора.

Исследователь сталинского террора, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов пишет в БелГазете:

«У нас за два дня было арестовано около 7000 человек. А если взять август-сентябрь 1937г. – самый пик репрессий, – то увидим, что в СССР за то время было почти в два раза меньше арестов, в БССР – в шесть раз меньше. Т.е. мы превысили даже масштабы: казалось бы, нельзя сравнивать 1937г. и 2020-й, но, оказывается, в чем-то все-таки можно».

Это был не единичный всплеск. К примеру, в воскресенье 6 сентября, согласно данным правозащитного центра «Вясна», только в Минске было арестовано около 300 мирных граждан. То есть это тенденция и сознательная политика.

Власть продолжает верить в эффективность массовых репрессий.

Не только белорусский, но и многие другие авторитарные лидеры почему-то уверены, что репрессии являются весьма эффективным инструментом контроля и управления. И да, ссылаются то на Сталина, то на Гитлера (хотя реже). Но вопрос эффективности управления путем репрессий достоин более подробного рассмотрения.

Напомню, что «великий и могучий» СССР просуществовал всего 69 лет – если считать от момента его формального образования. Теперь этот срок и для человека считается вовсе не предельным, а тут вам – «великое» государство.

Кстати, бОльшая половина этого периода как раз не была особо репрессивной. Был НЭП, «оттепель», «период застоя», «перестройка», даже во время ВОВ репрессии были значительно ослаблены. Иначе это образование и столько бы не продержалось.

Третий Рейх вообще просуществовал только 12 лет. Да, преступлений успел совершить столько, что их будут помнить столетиями, но, как мне кажется, именно поэтому и оказался очень недолговечен.

В целом история свидетельствует о том, что репрессивные эпизоды – относительно недолговечны, а репрессии не являются эффективным механизмом управления и никогда таковым и не являлись.

Сегодня наши «каратели» не только побили «рекорды» 1937 года, но по многим позициям даже превзошли их, как утверждает Игорь Кузнецов. Хотя, как он признается, раньше ему казалось, что «37-й» превзойти невозможно.

Однако к нужному эффекту силовое подавление протеста всё же не привело, эффект скорее обратный. И чем масштабнее будут репрессии, тем хуже будет результат.

Это смело можно гарантировать. Ведь даже Сталин уже в 1938 году срочно поменял политику.

Многим представителям наших силовиков это неизвестно или неинтересно, но большинство исполнителей Большого террора были арестованы и расстреляны, включая «железного наркома» товарища Ежова. Другими словами, репрессии какое-то время продолжались, но направление их поменялось. Сталин понял, что иначе у власти он не удержится. Нужно было избавиться от тех, кого люто ненавидел весь народ.

Теперь все уже видят, что и белорусская автократия разрушается с ускорением. И никакие репрессии не могут этот процесс остановить, скорее – только ускорят.

Возможно, ситуацию на какое-то время могли подправить реформы типа советских НЭПа или «оттепели», но власть категорически не приемлет никаких реформ. Да и время уже упущено.

С другой стороны, наращивать репрессии, всё более обострять обстановку – это значит губить страну. И кто тогда Лукашенко с парой тысяч силовиков, если страны у него не будет?

Впечатление такое, что он не отдает себе в этом отчета или не желает об этом думать. Иногда он говорит даже про экономику, но так – будто ничего не произошло.

«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики – то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране», – считает Лукашенко, отмечая при этом, что в последнее время для функционирования экономики сделано немало.

То есть он совершенно не учитывает обстановку, которая сложилась после 9 августа. Как будто нет никакой вакханалии репрессий, как будто это никак не влияет на экономику и отношения с цивилизованными странами.

Разговор про экономику при этом ведется практически только с силовиками.

Есть тут В. Вакульчик, И. Тертель, Хренин, Ю. Караев и А. Конюк. Но нет ни одного представителя экономического блока в правительстве, – только силовики и президентская администрация.

Несложно догадаться, что и тут речь шла о репрессиях – уже в отношении предприятий и бизнеса.

Собственно, других-то методов «стимулирования» экономики наши силовики и не знают, и не приемлют.

Особо впадать в уныние не стоит: долго такая система не продержится. Кончилось ее время, а репрессии только приближают агонию.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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