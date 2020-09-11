Госдеп США: Народ Беларуси отверг Лукашенко, у него нет легитимности 11.09.2020, 16:46

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Фото: «Радыё Свабода»

(Обновлено) Вашингтон и Брюссель обсуждают адресные санкции против официального Минска.

США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Беларуси. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Беларуси, первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает ТАСС.

По его словам, США считают, что народ Беларуси отверг Александра Лукашенко и у него «нет легитимности». «Режим не работает в интересах белорусского народа. <…> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Беларуси использует насилие для поддержания своей власти», — сказал Биган.

Также США обсуждают с Европой «адресные санкции», которые затронут тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие.

«Мы тесно координируем с нашими союзниками и партнерами дальнейшие шаги, которые включают санкции, - заявил он. - США сохраняют санкции в отношении 17 лиц, включая правителя Беларуси и других высокопоставленных лиц. Кроме того, мы осуществляем тесную координацию с нашими европейскими партнерами в вопросе о дополнительных адресных санкциях в отношении всех тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии в Беларуси».

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