Посольство Беларуси в Литве подсветили бело-красно-белым цветом 14.09.2020, 13:17

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Так литовцы выразили поддержку борющимся за свободу белорусам.

В воскресенье посольство Беларуси и парк у посольства России в Литве были подсвечены цветами бело-красно-белого белорусского флага, ставшего символом протеста, пишет delfi.lt.

Как сообщила автор инициативы Эгле Гребляускайте, в бело-красно-белые цвета было освещено само посольство Беларуси, а также деревья у посольства России. Так художник хотела выразить поддержку борющимся за свободу белорусам.

По ее словам, работники белорусского посольства через пять минут попросили выключить свет, и это было сделано, между тем, охранники у российского посольства лишь поинтересовались тем, что делают художники, поскольку сам парк является публичным пространством, не принадлежащим посольству.

Во время этой акции поддержки у посольства Беларуси также проходил санкционированный митинг, собравшиеся на него поблагодарили за инициативу.

Э. Гребляускайте является докторантом Вильнюсской художественной академии, она известна различными провокационными художественными инсталляциями в публичном пространстве.

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