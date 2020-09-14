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Президент Эстонии — белорусским властям: Гаага уже не далеко

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  • 14.09.2020, 16:37
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Президент Эстонии — белорусским властям: Гаага уже не далеко

Керсти Кальюлайд предупредила официальный Минск.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила белорусские власти, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде, сообщает rus.err.ee.

"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд, сказав, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны.

В Гааге находится Международный уголовный суд, который отвечает за привлечение к ответственности виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военную агрессию.

Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в Европейском союзе, но отметила, что судьбу Беларуси должен решать ее народ.

"Белорусский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада", - сказала президент Эстонии.

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