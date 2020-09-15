Евросоюз не считает Лукашенко президентом 8 15.09.2020, 12:37

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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Беларуси 9 августа сопровождались мошенничеством, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, cообщает "Интерфакс".

"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента.

Напомним, кроме ЕС выборы в Беларуси не признали, США, Канада, Великобритания и другие страны Запада.

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