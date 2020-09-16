«Всеобщий саботаж — до полного развала луканомики» 16.09.2020, 8:41

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Фото: «Радыё Свабода»

Мы выживем — а таракан сбежит.

Каждый знает слабые места на своем рабочем месте и как парализовать производство, пишет, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Забастовка и саботаж - до полного паралича власти, - пишет читатель канала. - Не можешь бастовать, силенок не хватает - займись саботажем.

Не исполнять приказы и затягивать их исполнение, выводить из сторя оборудование и механизмы, доводить технику до непригодного состояния, создавать аварийные ситуации, останавливать конвейеры, цеха и производства. Каждый знает сладые места на своем рабочем месте и как парализовать производство: какой провод нужно отсоеденить, а какой провод должен коротнуть. Какую гайку открутить, а какую недокрутить, в какой шестеренке сломать зуб, а какую заклинить. Айтишники и программисты, вирус вам в руки, это ваше оружие.

Не платите или тяните с оплатой налогов и штрафов, коммунальных платежей, процентов банкам, забирайте вклады, покупайте только самое необходимое.

Работая сегодня вы обеспечиваете таракана деньгами, которые идут на зарплату карателям которые бьют нас палками по голове.

Всеобщий саботаж — до полного развала экономики. Мы выживем а таракан сдохнет или сбежит! Осталось недолго. Поднажмем и стены рухнут!»

16 сентября - день солидарности

Независимые телеграм-каналы призвали всех проявить солидарность с бастующими рабочими Беларуси и остановить работу 16 сентября:

— Мы видим, что больше всего власть боится забастовок. Боится остановки предприятий. Боится потерять контроль.

Но если они боятся - значит, мы на верном пути.

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