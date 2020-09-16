Альфред Кох: Лукашенко уже — сбитый летчик 16.09.2020, 12:22

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Фото: ТАСС

Это понимают и в кремлевской иерархии.

Бывший российский вице-премьер, а ныне предприниматель Альфред Кох обратил внимание на фото, сделанное во время визита в Минск кремлевских пропагандистов.

Напомним, что недавно в столицу Беларуси приезжали главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и еще несколько московских гостей ради интервью с Александром Лукашенко.

«У больших начальников в России (и в СССР) есть манера откачнуться всем телом, выражая сдержанную снисходительную радость при встрече с начальником чуть меньшего ранга. Симоньян ее ярко продемонстрировала при рукопожатии с Лукашенко, – пишет Кох. – Язык тела выдал то, что они все пытаются заболтать. В их иерархии он уже сбитый летчик.

(Потому, что к начальнику более высокого ранга российский чиновник невольно подается навстречу и чуть наклоняется – как Лукашенко)».

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