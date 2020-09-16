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Эстония готова принимать IT-фирмы из Беларуси

  • 16.09.2020, 14:41
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Эстония готова принимать IT-фирмы из Беларуси

Соответствующая работа уже ведется.

Об этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в интервью ERR.

"Я разговаривал с представителями белорусской общины в Эстонии, и МИД готовит соответствующие предложения нашему правительству, мы также проводим консультации с другими министерствами с тем, чтобы выяснить, какие у нас есть возможности наравне с помощью для переезда в нашу страну, прежде всего белорусских IT-компаний", - сказал Урмас Рейнслалу.

"Для Литвы Беларусь является непосредственным соседом, у них общая граница. Надо ли нам менять принципы нашей визовой политики? Думаю, что нет, нам следует их сохранить. Однако мы должны быть готовы делать исключения", - добавил он.

По его словам, Эстония готова привлечь IТ-фирмы из Беларуси. Соответствующая работа уже ведется.

"В нашем миграционном законодательстве сделаны исключения для ИТ-специалистов, и мы обязательно должны над этим работать. Надеюсь, что EAS, как целевое учреждение, занимающееся инвестициями, предпримет конкретные шаги в этом направлении", - сказал Рейнсалу.

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