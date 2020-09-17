Промышленный альпинист из Вилейки отказался снимать бело-красно-белый флаг 3 17.09.2020, 15:00

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Иллюстрационное фото

При этом вилейчанин охотно принимает заказы на монтаж национальной символики.

Вилейчанин Дмитрий Субоч несколько лет работает промышленным альпинистом в Минске. В свете последних событий Дмитрию поступают заказы: снять или повесить бело-красно-белый флаг на какое-то здание в столице, пишет «Региональная газета».

- Как-то был заказ на монтаж бело-красно-белого флага на одно из зданий в Минске. Я, к сожалению, не смог подъехать, был занят другой работой. Но перекинул заказ своему коллеге. И он выполнил.

По словам Дмитрия, обращались и для того, чтобы снять флаг. Но он отказался по собственным убеждениям:

- Я не принимаю того, что сейчас происходит со стороны власти в стране.

Я вынужден сидеть без интернета, не могу выйти вечером с девушкой погулять, ведь получу по голове.

Сейчас одно из министерств, с которым я не раз сотрудничал, предлагает покрасить крышу здания. Это легкие деньги. Тем более, я недавно приобрел необходимое оборудование. Но я не возьмусь за эту работу. Ведь имею право решать: делать это или не делать. Я бы сделал все качественно, как всегда.

Но после того, что делается в стране, я не хочу больше сотрудничать с этими людьми.

Кроме основной работы, Дмитрий Субоч с коллегами занимается благотворительностью.

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