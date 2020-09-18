Опрос: Трамп вплотную приблизился к Байдену в трех ключевых штатах

Опрос: Трамп вплотную приблизился к Байдену в трех ключевых штатах3
- 18.09.2020, 16:44
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Разница между кандидатами равна или едва превышает статистическую погрешность.
В президентской гонке глава Белого дома Дональд Трамп в трех ключевых штатах до минимума сократил отставание от лидирующего кандидата Джо Байдена, показывают результаты нескольких социологических опросов, пишет «Зеркало недели. Украина».
В Аризоне, Флориде и Северной Каролине разница между кандидатами равна или едва превышает статистическую погрешность. Только в Висконсине у Байдена уверенное преимущество в девять процентов.
Новые опросы Kaiser Family Foundation:
Аризона: Байден 45%, Трамп 40%
Флорида: Байден 43%, Трамп 42%
Северная Каролина: Байден 45%, Трамп 43%
Новый опрос Саффолкского университета:
Северная Каролина: Байден 46%, Трамп 43%
Новый опрос Morning Consult:
Висконсин: Байден 51%, Трамп 42%
В ключевых штатах Байден лидирует и среди маргинальных избирателей, которые склонятся как к демократам, так и к республиканцам. Новый опрос Change Research в шести штатах - Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - показал, что Байден опережает Трампа на 12% – 49% против 37%.
При этом, 9% маргинальных избирателей еще не определились. 84% таких избирателей говорят, что они обязательно проголосуют в этом году.
В Аризоне Байден впереди на четыре процента. Новый опрос Monmouth в традиционно республиканском штате показал, что за Байдена готовы проголосовать 48%. За Трампа на четыре процента меньше - 44%.
При вероятном сценарии голосования с несколько более высоким уровнем явки, чем в 2016 году, показатели сужается до 48% за Байдена и 46% за Трампа. Гонка ужесточается еще больше до равных показателей в 47% для кандидатов от демократов и республиканцев при использовании вероятной модели с более низкой явкой.
Отметим, что Байден еще ни разу не отставал от Трампа на общенациональном уровне с тех пор, как объявил о своем выдвижении в президенты США.