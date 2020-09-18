закрыть
18 сентября 2020, пятница, 18:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Опрос: Трамп вплотную приблизился к Байдену в трех ключевых штатах

3
  • 18.09.2020, 16:44
  • 3,587
Опрос: Трамп вплотную приблизился к Байдену в трех ключевых штатах
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Разница между кандидатами равна или едва превышает статистическую погрешность.

В президентской гонке глава Белого дома Дональд Трамп в трех ключевых штатах до минимума сократил отставание от лидирующего кандидата Джо Байдена, показывают результаты нескольких социологических опросов, пишет «Зеркало недели. Украина».

В Аризоне, Флориде и Северной Каролине разница между кандидатами равна или едва превышает статистическую погрешность. Только в Висконсине у Байдена уверенное преимущество в девять процентов.

Новые опросы Kaiser Family Foundation:

Аризона: Байден 45%, Трамп 40%

Флорида: Байден 43%, Трамп 42%

Северная Каролина: Байден 45%, Трамп 43%

Новый опрос Саффолкского университета:

Северная Каролина: Байден 46%, Трамп 43%

Новый опрос Morning Consult:

Висконсин: Байден 51%, Трамп 42%

В ключевых штатах Байден лидирует и среди маргинальных избирателей, которые склонятся как к демократам, так и к республиканцам. Новый опрос Change Research в шести штатах - Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - показал, что Байден опережает Трампа на 12% – 49% против 37%.

При этом, 9% маргинальных избирателей еще не определились. 84% таких избирателей говорят, что они обязательно проголосуют в этом году.

В Аризоне Байден впереди на четыре процента. Новый опрос Monmouth в традиционно республиканском штате показал, что за Байдена готовы проголосовать 48%. За Трампа на четыре процента меньше - 44%.

При вероятном сценарии голосования с несколько более высоким уровнем явки, чем в 2016 году, показатели сужается до 48% за Байдена и 46% за Трампа. Гонка ужесточается еще больше до равных показателей в 47% для кандидатов от демократов и республиканцев при использовании вероятной модели с более низкой явкой.

Отметим, что Байден еще ни разу не отставал от Трампа на общенациональном уровне с тех пор, как объявил о своем выдвижении в президенты США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины