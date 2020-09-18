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Экс-гандболист сборной Беларуси: Надо проводить нормальные выборы

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  • 18.09.2020, 17:17
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Экс-гандболист сборной Беларуси: Надо проводить нормальные выборы

По-другому не получится.

Экс-гандболист сборных Беларуси и России Сергей Горбок объяснил массовость протестов в интервью «Трибуне».

– Вы видите варианты разрешения ситуации?

– Он в диалоге и прекращении насилия. А дальше момент политический, переговорный. Надо проводить нормальные выборы и идти к консенсусу. По-другому не получится. Все в итоге придет к этому сценарию. Любые силовые методы производят обратный эффект. Моментально он может выиграть, но глобально проигрывает. Если зерно перемен и определенных мыслей зародилось, то все. Люди не выходят от того, что у них все хорошо или от того, что просто плохое настроение. Это накоплено годами, люди были загнаны в угол. И теперь они говорят: «Надо что-то менять». И на данный момент большинство против и идет за переменами, – сказал Горбок.

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