Amnesty International - властям Беларуси: Немедленно освободите всех политзаключенных 3 18.09.2020, 20:01

2,512

фото: spring96.org

Всемирная организация сделала заявление в связи с задержанием белорусской правозащитницы.

Amnesty International решительно заявляет, что белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить правозащитницу Марфу Рабкову и всех задержанных в качестве подозреваемых в уголовных преступлениях по ложным обвинениям и исключительно за осуществление своих прав человека. Они также должны немедленно прекратить практику произвольных арестов и незаконного лишения свободы и содержания задержанных часами и даже днями без связи - практика, которую власти широко используют против своих оппонентов в последние недели, пишет сайт правозащитного центра «Весна».

Amnesty International считает, что Марфа Рабкова стала жертвой преследования исключительно за свою работу по защите прав человека и является узником совести.

Задержание правозащитницы Марфы Рабковой происходит в контексте резкого ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси. В период избирательной кампании и после президентских выборов 9 августа прошли массовые мирные акции протеста, в том числе против официальных итогов голосования. На протяжении всего времени власти проводили эскалационную кампанию против оппозиции и всех несогласных. Тысячи людей были произвольно задержаны, подавляющее большинство из них - мирные демонстранты либо прохожие, а многие были задержаны в результате похищения людьми в масках и в гражданской одежде. По бесчисленным свидетельствам из первых уст, широко доступным фото- и видеоматериалам и медицинским документам, многие, если не все, задержанные подвергались пыткам и прочему жестокому обращению. Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, где на момент написания статьи находилась Марфа Рабкова, стал синонимом практики жестокого избиения, сексуального насилия и других бесчеловечных либо унижающих достоинство видах обращения и наказания. Подобно Марфе Рабковой, десятки известных активистов политического и гражданского общества и их соратников были задержаны по надуманным обвинениям, а впоследствии взяты под стражу в качестве подозреваемых в уголовных преступлениях.

Все они должны быть немедленно освобождены, а все остальные нарушения прав человека должны немедленно прекратиться, в том числе разгоны мирных собраний, массовые задержания и широкое жестокое обращение и пытки задержанных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».