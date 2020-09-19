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Матеуш Моравецкий: Меня шокировала новость о том, что белорусские власти снова используют детей как заложников

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  • 19.09.2020, 13:31
  • 1,826
Матеуш Моравецкий: Меня шокировала новость о том, что белорусские власти снова используют детей как заложников

Премьер Польши призвал вернуть сына демократическим активистам Елене Лазарчик и Сергею Мацкойтю.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал у себя твиттере возмущение историей с шестилетним Артемом, которого лукашисты похитили у его родителей, активистов «Европейской Беларуси»:

«Меня потрясла и шокировала новость о том, как белорусские власти вновь стали использовать детей в качестве политических заложников. Это варварство должно прекратиться. Я призываю белорусские власти вернуть шестилетнего Артема обратно его родителям, белорусским демократическим активистам Елене Лазарчик и Сергею Мацкойтю

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