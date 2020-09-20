В США перехватили отправленное Трампу письмо с рицином 12 20.09.2020, 8:38

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Почту с токсином обнаружили в удаленном сортировочном центре до попадания в Белый дом.

Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку, адресованную президенту Дональду Трампу и содержащую смертельный яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Вся почта, предназначенная для главы государства, проверяется и сортируется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом. После обнаружения опасной посылки было проведено два теста, подтвердивших присутствие в ней рицина. Сейчас Секретная служба и ФБР расследуют это дело.

Это не первый случай, когда руководству США присылают посылки с рицином. В 2018 году два таких почтовых отправления пришли в Министерство обороны. Посылки поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона.

Почта предназначалась для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Позже за отправку этих писем был арестован бывший военнослужащий из города Логан в американском штате Юта Уильям Клайд Аллен.

Рицин — белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека. Он представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.

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