Шабаны устроили перформанс с национальными флагами 1 22.09.2020, 21:40

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Автомобилисты поддержали жителей Шабанов гудками.

В Беларуси продолжается 45-й день революции. Минские районы и дворы выходят на традиционные акции протеста.

Акции проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальной символикой, собираются вместе во дворах, поют песни, пьют чай.

В Шабанах местные жители вышли на акцию с бело-красно-белыми флагами. Автомобилисты поддерживают участников акции гудками.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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