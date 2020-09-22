Шабаны устроили перформанс с национальными флагами

Шабаны устроили перформанс с национальными флагами1
- 22.09.2020, 21:40
- 2,325
Автомобилисты поддержали жителей Шабанов гудками.
В Беларуси продолжается 45-й день революции. Минские районы и дворы выходят на традиционные акции протеста.
Акции проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальной символикой, собираются вместе во дворах, поют песни, пьют чай.
В Шабанах местные жители вышли на акцию с бело-красно-белыми флагами. Автомобилисты поддерживают участников акции гудками.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».