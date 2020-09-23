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В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» проходит обыск

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  • 23.09.2020, 10:21
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В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» проходит обыск
Егор Мартинович

Обыск проходит из-за интервью с «диджеем перемен».

У главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича проходит обыск, сообщила его жена, журналист tut.by Адарья Гуштын.

Связь с Егором Мартиновичем пропала, когда он пошел с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.

После Адарья Гуштын сообщила tut.by, что у них в квартире обыск. По ее данным, происходящее связано со статьей «Нашай Нiвы», где говорилось, что в камеру к «диджею перемен» на Окрестина приходил замминистра МВД Александр Барсуков и лично его избивал.

Обыск проводит управление собственной безопасности (УСБ) МВД.

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