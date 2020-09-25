Команда Blacklist 2020 создала «черный список» белорусских брендов 9 25.09.2020, 17:22

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Именно эти фирмы кормят режим Лукашенко.

Более 200 белорусских брендов попали в «черный список» команды Blacklist 2020. Его создатели призывают к экономическому сопротивлению режиму Лукашенко и поддержке честного бизнеса, передает «Радыё Свабода».

Представитель группы Blacklist 2020 рассказал, кто и почему попал в этот список, а также — имеет ли такая инициатива целью коллапс белорусской экономики.

«Черный список» работает в форме простого сайта в интернете. По категориям бизнеса перечисляются компании и бизнесмены, которые, согласно группе Blacklist 2020, являются «кормовой базой Лукашенко». Там же приводится причина внесения в список.

«А что делать, если власть нелегитимна?! Мы не имеем ни одной действительно выборной должности: от президента до председателя сельсовета. То есть режим в стране иначе как оккупационным назвать нельзя. Наиболее эффективный и безопасный путь сопротивления — по нашему мнению, — общественное неповиновение. Бойкот Государственной продукции — один из его элементов», — рассказывает Геннадий, участник команды Blacklist 2020.

По каким признакам бренды попадают в список

Прежде всего по форме государственной собственности. То же самое и в случае, если собственник аффилирован с государством. Поэтому, например, в список попали бизнесы приближенных к Лукашенко бизнесменов Александра Мошенского или Алексея Олексина.

Blacklist 2020 обращает также внимание на публичное поведение собственников-поддержку власти.

В список попадают компании, которые сотрудничают, сотрудничали ли с силовыми структурами.

На вопрос, где гарантия, что в «черный список» кто-то не попадет по ошибке, Геннадий отвечает, что для этого принимается ряд мер.

«Самый главный пункт: мы формируем список принципиально публично. Мы не удаляем комментарии и обозначаем причины добавления. Более того, мы ведем и отдельный список компаний, которые мы удалили из списка по той или иной причине».

У команды есть небольшая группа модераторов, которые отвечают на запросы пользователей, включая и собственников бизнеса. В спорных ситуациях список модифицируется.

«Для нас комплиментом стало блокирование сайта государством. Это действительно вдохновляет»

- Почему просто принадлежность к государственной форме собственности для вас признак поддержки режима? Чем провинилась, например, «Белфармация»? Как должны лечиться больные?

- Мы просто даем возможность пользователям подходить к своему потреблению осознанно с точки зрения сотрудничества с государством. Если для кого-то критически приобретать лекарства именно в государственных формациях, он волен делать это. Наша цель — дать максимум информации. Окончательный выбор, конечно же, за пользователем.

- А почему, по вашему мнению, за позицию руководства должны отвечать рабочие, среди которых, возможно, много оппонентов власти?

- Мы понимаем, что нужно чрезвычайная смелость, чтобы протестовать, работая на госпредприятии. Поэтому мы удаляем все учреждения, сотрудники которых публично выступили против Лукашенко. Например, Минский молочный завод № 1 или ОАО «Жабинковский сахарный завод».

- Вы предлагаете присылать пользователям названия других компаний. А где гарантия, что это нечестные бизнесмены не хотят так уничтожить конкурентов? Сможете ли вы все это проверить?

- Мы имеем волонтера, у которого есть доступ к базе, по которой можно отследить собственников. Мы добавляем новые кампании только после предварительной проверки. Нам все равно, с какой непосредственной целью нам присылают информацию: если учреждение тем или иным путем поддерживает режим, мы добавим его.

- Есть ли у вас обратная связь от компаний из вашего списка? Просьбы убрать какие-то названия, например?

- Очень много, особенно мелкого частного бизнеса. Мы даже удивились в первые дни. Рассматриваем каждую ситуацию и заносим в отдельный список исключенных компаний. Очень частый случай — когда собственник учреждения провластен, а коллектив участвует в протестах. Если есть подтверждение, мы чаще всего удаляем их.

Было очень эмоциональное сообщение через бот, где человек рассказывал о ситуации, когда собственник заставляет своих сотрудников голосовать досрочно. Когда мы попросили больше информации, он уточнил, что он сын этого человека и что в семье целая драма насчет августовских событий. Для нас это стало ярким примером глубины того кризиса, который сейчас существует в стране.

- Вы готовы признать, что работаете в пользу экономического коллапса страны?

- Мы считаем, что в пользу коллапса работает режим. Для нас ситуация выглядит следующим образом: идет необъявленная война между государственным сектором экономики и частным. Все понимают, что именно государственная экономика является основой Лукашенко. Но в последние годы она все больше финансируется за счет частного сектора, который является драйвером экономического роста в стране. Чем быстрее скончаются госпредприятия, которые болтаются на грани рентабельности, тем лучше будет новой Беларуси. Для нас комплиментом стало блокирование сайта государством. Это действительно вдохновляет.

По информации команды Blacklist 2020, ежедневно сайт имеет от 1000 до 1500 посетителей. В ближайшее время планируется разработать мобильное приложение, чтобы больше не иметь проблем с блокировками.

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