Рабочие МТЗ: Мы требуем выборов настоящего президента

Рабочие МТЗ: Мы требуем выборов настоящего президента4
- 26.09.2020, 12:27
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Работники завода записали видеообращение.
Работники Минского тракторного завода (МТЗ) выступили с видеообращением, где требуют прекратить насилие, призвать причастных к ответственности и провести честные и открытые выборы, сообщает телеграм-канал МКБ.
"Мы требуем выборов настоящего президента, президента, который не будет прятаться за черными масками, президента, чьи руки не будут по локоть в крови. Помните, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Помните: мы единый народ. Тракторный завод - с вами!"