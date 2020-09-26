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Рабочие МТЗ: Мы требуем выборов настоящего президента

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  • 26.09.2020, 12:27
  • 6,021
Рабочие МТЗ: Мы требуем выборов настоящего президента

Работники завода записали видеообращение.

Работники Минского тракторного завода (МТЗ) выступили с видеообращением, где требуют прекратить насилие, призвать причастных к ответственности и провести честные и открытые выборы, сообщает телеграм-канал МКБ.

"Мы требуем выборов настоящего президента, президента, который не будет прятаться за черными масками, президента, чьи руки не будут по локоть в крови. Помните, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Помните: мы единый народ. Тракторный завод - с вами!"

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