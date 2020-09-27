Эксперты: Долговые инвесторы задумываются об отзыве денег из Беларуси 27.09.2020, 21:51

1,094

ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

Страна может полностью утратить доступ к внешнему рынку капитала.

Беларусь может утратить доступ к внешнему рынку капитала и столкнуться с оттоком зарубежного капитала из страны, говорится в материалах, которые подготовили эксперты Республиканского союза промышленников и предпринимателей, сообщает БелаПАН.

"Непризнание результатов выборов целым рядом западных стран фактически делает невозможным рефинансирование внешнего долга за счет размещения ценных бумаг на западных финансовых рынках. Долговые инвесторы сегодня задумываются скорее об отзыве размещенных средств, чем о предоставлении новых займов", — отмечают эксперты РСПП.

Они подчеркивают, что только риски по досрочному отзыву привлеченных Банком развития на международных финансовых рынках средств оцениваются более чем в 950 млн долларов.

"Отказ МВФ в предоставлении (Беларуси) кредитной линии на 940 млн долларов США является одним из негативных сигналов для долгового рынка, причем новые переговоры с международными финансовыми организациями в нынешней политической ситуации вряд ли могут оказаться продуктивными", — считают эксперты.

Также, полагают они, по причинам непризнания странами Запада результатов выборов "может усилиться дискриминация в доступе белорусских товаров на рынок этих стран, причем не только через потенциально возможное введение санкций, но и по причине отказа контрагентов сотрудничать с белорусскими компаниями, в том числе вследствие политических рисков".

Решить проблемы, возникающие в экономике на фоне нынешнего кризиса за счет бюджета, не удастся, считают эксперты. "Состояние бюджета в условиях кризисных явлений не позволит сохранить не только нынешний уровень инвестиций за счет государственных ресурсов, но и финансирование социальных расходов в прежних параметрах", — полагают эксперты РСПП.

По их мнению, для решения экономических проблем, возникших после выборов, необходимо "безотлагательное формирование внутрибелорусской диалоговой площадки" с участием представителей государства и всех слоев гражданского общества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».