Максим Винярский: Нам нужен второй фронт - экономический 13 29.09.2020, 11:31

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Фото: tut.by

Самое время перекрыть узурпатору все возможные источники доходов.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

— Уже более пятидесяти дней идет белорусское восстание против диктатуры. Все это время, каждый день граждане выходят на улицы и площади за свою свободу, за честь, за достоинство, за право выбирать и быть избранными.

Обезумевший от жажды власти диктатор натравливает силовиков на наш народ. В людей стреляют, бросают гранаты, бьют дубинками и поливают из водометов. Псевдосудебная система сотнями отправляет несогласных в тюрьмы. Штампует дичайшие штрафы. Уже нет такого закона, который не попрали бы Лукашенко и его холуи.

Страну старательно толкают в пучину гражданской войны. Тех, кто решается на забастовки и протесты, увольняют с работы и сажают в тюрьмы. И сейчас как никогда нам нужна помощь всех цивилизованных стран.

Мы благодарны за ту поддержку, что уже оказана народу Беларуси. За непризнание «самоинаугурации» диктатора. Но этого мало. Самое больное для узурпатора место - его карман. Почти двадцать шесть лет он набивал его, путая с бюджетом страны. Именно из него он сейчас оплачивает работу палачей, вертухаев и пропагандистов.

И от того, как много средств он сможет и дальше направлять на подавление нашей свободы, зависит, сколько еще людей потеряют жизнь и здоровье в этой борьбе. Мы все равно не сдадимся. Свободных людей не сделать рабами. Но затянуть свою агонию он может.

Самое время отрезать ему все возможные источники доходов. Введение экономических санкций поставило бы диктатора в безвыходную ситуацию.

Запрет на экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений и электроэнергии, а так же прекращение любой финансовой помощи государственным органам, как и приостановка торговых отношений с белорусскими госпредприятиями, в считаные дни и недели оставили бы диктатора в одиночестве. Тем самым, возможно, сохранив десяткам, сотням и тысячам людей жизнь, здоровье и свободу.

Война за жизнь и свободу белорусов уже идет. И сейчас нам как никогда нужен второй фронт, экономический. Введите санкции.

Недавно главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила о том, что именно экономические санкции заставят режим Лукашенко капитулировать.

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