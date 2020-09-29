Андрей Санников: Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко 29 29.09.2020, 13:35

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Андрей Санников

Еще раз об очевидном.

Вопрос о целесообразности экономических санкций против режима обезумевшего Лукашенко на самом деле очень прост: будут санкции – не будет Лукашенко; не будет санкций – белорусов будут продолжать убивать, пытать, избивать и девушек, и беременных женщин, и детей, и стариков, пишет лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в «Фейсбуке».

К экономическим санкциям, кстати, относятся и запреты на поставки оружия и амуниции, запреты на поставки высоких технологий.

В 2020 году белорусов убивают шумовыми гранатами из Чехии, резиновыми пулями из Польши. Лукашенковских отморозков вооружали и экипировали с помощью стран ЕС, которые еще их и обучали. В Беларуси блокировали интернет с помощью американских компаний.

Ну как можно лишить черных, оливковых и пятнистых карателей удобных берцев со стальными носками, элегантных перчаточек с кастетами, резиновых дубинок с металлическим стержнем? Все это так хорошо впечатывается в живую плоть демонстрантов. Дорогостоящая униформа, шлемы, щиты, ружья, балаклавы на безмозглых отростках шеи крайне необходимы для того, чтобы справиться с распоясавшейся Ниной Багинской. Она ведь никак не успокоится: все шьет и шьет свои флаги, все гуляет. Для борьбы только с ней нужны сотни миллионов долларов. А если санкции? Как же утихомирить Нину?

К экономическим санкциям относятся и финансовые. Никак нельзя лишать колхозного экономиста новых поступлений. Только ведь все наладилось. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) вбухал рекордные кредиты в развитие частного бизнеса в Беларуси. Заметили ведь, как расцвел этот частный бизнес, как здорово стали жить предприниматели? Особенно в тюрьмах.

Всемирный банк на что только не выделял денег. Особенно удачно – на борьбу с COVID-19, то есть на помощь безумцу, который сознательно стремится заразить как можно больше людей. Да и ЕС очень уж хочет помочь деньгами для продолжения этой убийственной политики, целых 50 миллионов выделили. И дали бы, но он с катушек съехал.

Я очень хорошо помню, как лидер оппозиции Николай Статкевич, находясь в тюрьме и узнав, что условием предоставления кредита МВФ в то время может быть освобождение его и других политзаключенных, сумел передать на волю свое заявление: «Не позволяйте мной торговать! Никаких кредитов диктатуре!». Он сделал это заявление, находясь в лукашенковской тюрьме под невыносимым прессом. Из тех, кто призывал и призывает не вводить санкции против диктатора, я не знаю ни одного, способного на такой поступок.

А Статкевич опять в тюрьме.

Экономические санкции еще помогут и бастующим рабочим. Они могут не просто их защитить, а спасти их жизни. Не будет санкций с требованиями прекратить репрессии против стачкомов, бастующих, независимых профсоюзов – шансов выжить у них нет.

Экономические санкции похоронят, наконец, миф о живучей луканомике, помогут обрушить эту красно-коричневую модель, позволяющую обогащаться только правящей клике.

Отсутствие экономических санкций со стороны Запада станет свидетельством того, что там не воспринимают нашу ситуацию всерьез и готовы подождать, пока Лукашенко задушит протесты, чтобы вернуться к взаимовыгодному бизнесу с диктатором.

Наличие санкций еще не означает наличие стратегии, но без санкций никакой стратегии в отношении диктаторского режима, перешедшего все красные линии, просто не может быть.

И напоследок пустячок: без экономических санкций политических заключенных не освободить. Ни Сергея Тихановского, ни Николая Статкевича, ни Павла Северинца, ни Виктора Бабарико, ни Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Андрея Войнича и многих других, число которых будет расти а уголовные дела против них станут приобретать самые фантастические очертания.

Я знаю людей, которые в разное время выступали против того, чтобы диктатура подпадала под санкции. Они очень помогли Лукашенко удержаться у власти и выстроить свой фашистский оккупационный режим.

Это люди – с пониженной социальной ответственностью перед Беларусью. Как правило они были в доле с теми зарубежными дельцами, которым диктатура Лукашенко приносила немалые барыши.

Иными словами, помогатые этих дельцов и от бизнеса, и от политики крысятничали у народа Беларуси.

Очень хочу надеяться, что их время прошло.

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