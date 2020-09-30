Ученые обнаружили на Луне странную трещину 2 30.09.2020, 8:58

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иллюстрационное фото charter97.org

Трещина продолжает расширяться.

В последнее время ученые озадачены состоянием спутника Земли Луны. Как оказалось, на поверхности этого космического тела найдена странная трещина, которая при этом продолжает расширяться, пишет lenta.ua.

Проблема заключается еще и в том, что всего несколько лет тому назад научное сообщество сходилось во мнении о том, что никаких новых разломов на естественном спутнике Земли быть не должно. Однако специалисты Смитсоновского института в США провели масштабное исследование найденного на поверхности Луны разлома с помощью датчиков, установленных еще во времена проведения миссии «Аполлон-17».

Полученные ими данные свидетельствуют о том, что загадочная трещина образовалась на спутнике в результате мощного толчка в глубине, магнитуда которого могла достигать 5,5 баллов по шкале Рихтера. Таких толчков на Земле, как правило, оказывается достаточно для нанесения существенного ущерба строениям.

Полученная учеными информация означает, что будущим колонизаторам Луны придется всерьез озаботиться вопросами сейсмической активности на ее поверхности. Кроме того, не исключено, что строить поселение в данном случае придется непосредственно внутри спутника.

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