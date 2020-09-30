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Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч в знак протеста

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  • 30.09.2020, 15:15
  • 10,141
Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч в знак протеста

Команда протестует против незаконного ареста Елены Левченко.

Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко. Об этом клуб сообщил в Instagram.

Клуб уже сообщил федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».

Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

Напомним, что сегодня Елена Левченко была арестована на 15 суток.

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