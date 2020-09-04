Ученые объяснили причины высокого уровня заболеваемости COVID-19 в США 1 4.09.2020, 13:01

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Фото: Getty Images

Страна лидирует по всем коронавирусным показателям.

По мнению одного из ведущих американских вирусологов, сотрудника Министерства здравоохранения и социальных служб США, Константина Чумакова, главной причиной столь высокого количества случаев заболевания COVID-19 в Штатах является очень высокая мобильность населения, пишет lenta.ua.

В качестве же другой причины, которая оказала не меньшее влияние на уровень заболеваемости, он назвал принимаемые государством слабые карантинные меры.

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное», - сказал Константин Чумаков.

«В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет».

Конечно, здесь не приветствуется проведение массовых мероприятий, да и большая часть населения страны все же старается соблюдать масочный режим, однако всего этого явно недостаточно.

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