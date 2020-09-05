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Нефть опустилась ниже $40 за баррель впервые с июня

  • 5.09.2020, 11:45
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Нефть опустилась ниже $40 за баррель впервые с июня
Фото: Reuters

Что случилось.

Спотовая цена нефти марки WTI опустилась в пятницу на 3,8% до $39,7 за баррель. Brent подешевел на 3,2% до $42,6. Это самое резкое падение цены с июня, пишет CNBC.  

Нефть стала дешеветь сразу после публикации данных о резком сокращении уровня безработицы в США (до 8,4% в августе, вместо прогнозируемых 9,8%). Рост занятости означает, что американское правительство, с большой долей вероятности, остановит финансирование программ стимулирования экономики.

США уже потратила около $4 трлн на поддержку экономики во время пандемии. Большая часть этих средств была распределена в виде прямой финансовой помощи безработным и компенсации зарплат компаниям.  Что, в свою очередь, привело к росту потребительских расходов.

Среди косвенных причин, повлиявших на падение цены нефти, издание называет сокращение спроса на бензин в США (данные опубликованы в среду), укрепление американского доллара по отношению к другим валютам и постепенное увеличение добычи (на 1 млн баррель в сутки) странами ОПЕК+.

Падение цены нефти произошло в тот же день, когда министр энергетики России Александр Новак представил прогноз цены нефти на 2021 год. По расчетам министра, цена будет подниматься до $50-55 за баррель по мере того, как крупнейшие экономики будут выходить из коронакризиса.


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