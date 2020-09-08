Главным эпицентром коронавируса в мире стала Южная Америка
- 8.09.2020, 13:04
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Больше всего случаев приходится на страны с этого материка.
В мире уже более 27 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 892 880 случаях смерти и более 18 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 6 301 320
Индия – 4 280 422
Бразилия – 4 147 794
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 032 354
Перу – 689 977
Колумбия – 671 848
ЮАР – 639 362
Мексика – 637 509
Испания – 525 549
Аргентина – 488 007