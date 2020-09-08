Главным эпицентром коронавируса в мире стала Южная Америка 8.09.2020, 13:04

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Больше всего случаев приходится на страны с этого материка.

В мире уже более 27 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 892 880 случаях смерти и более 18 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.

США – 6 301 320

Индия – 4 280 422

Бразилия – 4 147 794

По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 1 032 354

Перу – 689 977

Колумбия – 671 848

ЮАР – 639 362

Мексика – 637 509

Испания – 525 549

Аргентина – 488 007

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