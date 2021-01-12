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Как в Беларуси прошел 157-й день протестов

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  • 12.01.2021, 23:26
  • 2,163
Как в Беларуси прошел 157-й день протестов

Вечерние акции прошли не только в столице, но и в регионах. 

В Беларуси прошел 157-й день послевыборных протестов. Акции прокатились по всей стране.

Антоновская-Пулихова-Захарова передают "привет" Фазелю.

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Партизаны с минского района Шарики исполнили песню Владимира Мулявина "Малітва" и посвятили ее Роману Бондаренко.

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