Как в Беларуси прошел 157-й день протестов 2 12.01.2021, 23:26

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Вечерние акции прошли не только в столице, но и в регионах.

В Беларуси прошел 157-й день послевыборных протестов. Акции прокатились по всей стране.

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