Вилейка вышла в память о Романе Бондаренко 13.01.2021, 16:36

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Фотофакт.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», жители Вилейки вышли на акцию в память о Романе Бондаренко.

Напомним, вчера прошло два месяца со дня смерти минчанина.

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Лукашисты срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко, как и других жертв милицейского насилия, до сих пор не заведено.

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