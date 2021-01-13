Политзаключенный Неронский в СИЗО перенес коронавирус и микроинсульт 4 13.01.2021, 17:32

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Владимир Неронский

Фото: spring96.org

В суде Логойского района продолжается суд над автором ютуб-канала «Слуцк для жизни».

Сегодня — второй день судебного заседания. Владимир Неронский вновь обратил внимание на бесчеловечное обращение в изоляторах, сообщают правозащитники «Вясна».

До суда Владимира содержали в Жодинском следственном изоляторе № 8, а 6 января поместили в изолятор временного содержания Логойского РОВД. В первый день суда политзаключенный заявлял, что в его камере нет отопления, кормят один раз в день, а вместо туалета — ведро.

В среду прокурор Александр Левкович спросил блогера, не возражает ли тот, если будут зачитаны результаты психиатрической экспертизы. Тот согласился.

«Пусть все знают, как работает эта система. Когда меня направляли в Новинки на три недели, то сказали, что надо меня куда-то спрятать до выборов. Так со всеми политическими делали».

Неронский отдельно остановился на бесчеловечных условиях содержания в Логойском ИВС. Он отметил, что с 26 декабря не был в душе, а постельное белье ему не меняли две недели. Слуцкий блогер насчитал «253 дня издевательств в чистом виде».

«Они морально меня убивают, лучше бы дубинкой били. Наведите порядок в Логойском ИВС! Мне тут говорят: «Тебе что, устроить сладкую жизнь здесь?» Это те, кто заступает на третью смену. Выключают свет в 6 утра, люди засыпают, потом в 7:40 начинают стучать и кричать: «Быстро есть!» Люди вскакивают, не понимают, где они находятся».

По словам Неронского, в Слуцком ИВС у него случился микроинсульт, когда он узнал о якобы найденных у Сергея Тихановского на даче деньгах. А ему в ответ на это только говорили: только не умирай на нашей смене.

«За 5 лет люди столько не проходят испытаний, сколько я прошел за эти 253 дня! Меня самого первого посадили, и на мне отрабатывали всё!»

Неронский ничего не ест в изоляторе, только утром съедает «ложку винегрета». Больше, по его словам, есть нечего.

Он рассказал, что переболел за решеткой коронавирусом: некоторое время не чувствовал запахов и вкусов.

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