Футбольный клуб «Динамо-Брест» стал государственным 6 13.01.2021, 18:25

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Бизнесмен Зайцев покинул клуб.

12 января администрация Московского района Бреста зарегистрировала учреждение физической культуры и спорта «Государственный футбольный клуб «Динамо-Брест», сообщает «Прессбол». Таким образом завершен период, когда этой брестской командой, выступающей в высшей лиге чемпионата Беларуси, управлял совладелец «Бремино групп» Александр Зайцев.

Зайцев и связанные с ним структуры начали активно финансировать брестское «Динамо» в 2016 году. В 2017-м «Динамо» завоевало Кубок Беларуси и заняло 4-е место в чемпионате — это был лучший результат клуба за последние 25 лет. На следующий год команда расположилась на 6-м месте. В 2019-м «Динамо» стало чемпионом страны. Также на его счету три Суперкубка Беларуси (2018, 2019 и 2020). В чемпионате Беларуси

— 2020 «Динамо» заняло четвертое место.

Зайцев с «Динамо» строил грандиозные планы. Один контракт с Диего Марадона чего стоит. Но наиболее масштабным был проект строительства в городе над Бугом многофункционального комплекса с футбольным стадионом. Однако для этого требовались большие деньги и участок земли. Как минимум с одним из этих пунктов возникли сложности.

Слухи о том, что Зайцев вернет команду государству, начали курсировать в 2020 году. Основания для этого дал сам бизнесмен в конце 2019 года, когда сделал неожиданное заявление, что ему более симпатичен другой брестский клуб — «Рух». «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую», — сказал он.

Кто такой Александр Зайцев

Tut.by отмечает, что Александр Зайцев родился в 1976 году в Ружанах. Окончил Белорусский государственный экономический университет. Затем работал в коммерческих и государственных учреждениях, в частности в институте при Минэкономики. Был помощником премьер-министра Сергея Сидорского и Виктора Лукашенко. В 2018 году Зайцев заявил, что он „лет 10 как резидент Объединенных Арабских Эмиратов“, где сосредоточены его основные бизнес-интересы».

В 2016 году Sohra Group — компания Зайцева, зарегистрированная в ОАЭ, — получила контрольный пакет акций футбольного клуба «Динамо-Брест». «В детстве болел за брестское „Динамо“. Когда несколько лет назад клуб мог стать банкротом и вылететь из высшей лиги чемпионата Беларуси, мне стало обидно за такое положение дел. Это была дань детству, если хотите», — говорил он в интервью в 2018 году.

Крупнейшие активы Зайцева — многопрофильная Sohra Group и доля в белорусской «Бремино Групп», которой он владеет на паритетных началах с Николаем Воробьем и Алексеем Олексиным. Совместно с «Белспецвнештехникой» и латвийской компанией структуры Зайцева владеют компанией «БСВТ — новые технологии», которая занимается разработкой и выпуском оптическо-электронных приборов.

Среди других интересов бизнесмена дистрибьюция машиностроительной продукции в страны Персидского залива, продажа топлива, удобрений и органоминеральных смесей, ряд проектов по добыче природных ископаемых в Африке.

В рейтинге «Ежедневника» в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси — 2019 занял 10-е место.

На начальном этапе Александр Зайцев финансово поддерживал «Рух». Однако когда команда вышла в элитный дивизион, то открестился от своего участия в этом проекте. Дело в том, что в высшей лиге не могут играть две и более команды, которые имеют одного владельца.

В сезоне 2020 года «Рух» занял 8-е место в высшей лиге. В межсезонье в эту команду уже перешли ряд игроков брестского «Динамо».

В ближайшее время Александр Зайцев намерен продолжать поддерживать «Рух». Остается пока открытым вопрос, где команда будет базироваться и проводить домашние матчи. Один из вариантов — это Пружаны. Об этом сообщала летом газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома Юрия Бисуна.

По информации pruzhany.net, Александр Зайцев финансирует реконструкцию костела и каплицы в Пружанском районе, хочет построить еще и дорогу. Отметим, что Зайцев является уроженцем Ружан Пружанского района.

Что будет с брестским «Динамо»? Местные власти не делают трагедии из-за смены собственника. Говорят, что команда, может, и не будет бороться за призовые места, но точно не пропадет. Идея клуба состоит в том, чтобы выстроить единую систему подготовки футболистов Брестской области, сказал начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

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