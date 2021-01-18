Массовая авария на МКАД попала на видео 1 18.01.2021, 12:25

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На внутреннем кольце, в районе съезда на улице Казинца, столкнулось четыре авто.

Читатель «Онлайнера» Александр на днях стал очевидцем аварии на МКАД (Минская кольцевая автомобильная дорога). На внутреннем кольце, в районе съезда на ул. Казинца, столкнулось четыре автомобиля: две легковушки, грузовик и бус-фургон. Судя по видео, дорога была расчищена, а машины двигались аккуратно и без превышений. Тем не менее произошла серия столкновений.

«Скорость движения по МКАД в тот момент была около 70—80 км/ч, не сразу можно было понять, как все произошло», — прокомментировал запись Александр.

Судя по ролику, Peugeot 406 оказался на пути грузовика, ехавшего в правой полосе: возможно, выехал из «кармана» остановки общественного транспорта. После этого маневра седан вмял в разделительное ограждение Toyota. В финале Peugeot досталось от буса. Информации о том, чтобы кто-то пострадал в данном происшествии, нет.

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