Гаага ждет 14 Андрей Санников

19.01.2021, 11:50

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Андрей Санников

Есть несколько процедур для возбуждения в Международном уголовном суде дел против клики Лукашенко.

Полный правовой беспредел в Беларуси – отнюдь не откровение последних месяцев для нас, граждан Беларуси. Нет у нас независимого правосудия и при Лукашенко не было, Как, впрочем, нет и никакого разделения властей, вся власть сосредоточена в руках тирана-психопата.

Долгое время западные страны «стеснялись» замечать, что Лукашенко строит концлагерь в Европе, цинично объясняли свое нежелание осадить зарвавшегося хама «незначительным» количеством жертв, «несущественными» репрессиями.

Сегодня диктатор сделал все, чтобы полностью развеять иллюзии о природе своего режима и себе самом, как об отмороженном бандите.

Ужасающие факты арестов, избиений, пыток, убийств мирных граждан служат обширной доказательной базой преступлений режима.

Имеются также признательные показания самого Лукашенко и всяких там караевых, балаб, курбаковых, тертелей и карпенковых о том, кто отдавал преступные приказы, кто их исполнял и кто покрывал преступления. Причем это не только утечки, организованные спецслужбами, но и откровения самих зарвавшихся уголовников, которые неоднократно публично признавались, что применяют против граждан насилие в нарушение всех законов.

Призывы к репрессивным властям в Беларуси расследовать преступления против народа, преступления против человечности умиляют. Никогда не будет режим расследовать свои преступления, тем более кого-то наказывать. Не ведется расследование даже убийств мирных протестующих, что само по себе уже является преступлением.

В таких ситуациях, когда преступники во власти угрожают целому народу, правосудие может и должно осуществить международное сообщество.

Прав известный белорусский правозащитник Гарри Погоняйло, который недавно призвал к рассмотрению белорусской ситуации в Совете Безопасности ООН.

Еще больше прав видный литовский политик, до недавнего времени министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который у себя в твиттере написал, что создание международного трибунала по расследованию преступлений режима Лукашенко станет реальным проявлением солидарности с народом Беларуси.

Действительно, сегодня всебелорусское желание «Лукашенко – в Гаагу!» приобрело совершенно конкретные очертания.

Попробую описать кратчайший путь для его реализации, как я это понимаю.

Есть несколько процедур для возбуждения дел в Международном уголовном суде, даже в отношении действующих глав государств. Самая серьезная из этих процедур – решение Совета Безопасности ООН.

Это может быть решение о создании международного трибунала по преступлениям клики Лукашенко или же решение о проведении международного расследования преступлений этой клики против человечности.

Вопреки расхожему мнению, что из-за права вето двух государств в Совете Безопасности – Китая и Советского Союза (а ныне России) – там невозможно принять решение без их согласия, сегодня дело обстоит иначе. Появилось несколько прецедентов, например расследование преступлений в Сирии или дело о катастрофе малазийского рейса MH17, когда вето в Совете Безопасности не помешало проведению международных расследований.

Грамотные действия и нормы международного права позволят преодолеть и вето, и другие формальные рогатки, препятствующие отправлению международного правосудия.

В обоих случаях – для учреждения трибунала или для начала расследования, - нужна резолюция Совета Безопасности.

Практическая задача №1 – подготовка ее проекта. Для этого необходима совместная работа представителей белорусской оппозиции и заинтересованных государств. Заверения демократических государств в поддержке белорусского народа, непризнании диктатора и преступлениях режима надо перевести в практическую плоскость работы над проектом резолюции, в котором и должен быть предусмотрен механизм международного правосудия.

Практическая задача №2 – обсуждение проекта подготовленной резолюции в целях его принятия. На официальном заседании Совета Безопасности ООН это сделать невозможно из-за позиции России и Китая, но для такого обсуждения существует «формула Арриа», то есть проведение неформальных встреч по инициативе одного или нескольких членов Совета Безопасности, которые позволяют откровенно обмениваться мнениями с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета было бы полезно заслушать. Эта процедура не нуждается в согласии всех членов СБ ООН. Такая формула уже была применена на заседании по Беларуси 4 сентября по инициативе Эстонии, непостоянного члена Совета Безопасности, с участием Светланы Тихановской. Это был очень сильный и беспрецедентный жест поддержки демократической Беларуси. Жаль, что продолжения не последовало, ведь заседание было примечательно еще и тем, что в нем приняли участие представитель режима Лукашенко, а также официальный представитель России. Тем самым они признали правомерность обсуждения ситуации в Беларуси с участием оппозиции. Этим надо пользоваться и продолжать работу Совбеза по Беларуси по «формуле Арриа», тем более что сейчас для этого появилось больше возможностей: в 2021 году кроме Эстонии непостоянными членами СБ ООН стали Ирландия и Норвегия, страны, известные своими крепкими традициями в области защиты прав человека. К тому же в ближайшие месяцы председательствовать в Совете Безопасности будут два постоянных члена, от которых многое зависит и которые могут добиться нужных решений: в феврале – Великобритания, а в марте – США.

Практическая задача №3 – голосование резолюции по ситуации в Беларуси, содержащей предложения о создании механизма международного расследования преступлений режима Лукашенко. С учетом скорого председательства Великобритании и США эта задача вполне решаема в кратчайшие сроки. Приняв свой Акт Магнитского, Великобритания продемонстрировала готовность решительно отстаивать права человека в мире и прибегать к жестким мерам наказания за нарушения этих прав. Новая администрация США также подчеркнула свою приверженность принципам защиты прав человека и основных свобод.

Практическая задача №4 – подготовка решения Генеральной Ассамблеи ООН о создании механизма международного расследования преступлений режима Лукашенко, если, как ожидается, Россия и Китай применят вето в Совете Безопасности против резолюции по Беларуси. Принятие Генеральной Ассамблеей решения позволит фактически начать международное расследование и подготовить юридическую базу для учреждения международного трибунала по преступлениям против человечности в Беларуси.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где заседает Совет Безопасности при желании можно сделать серьезной площадкой для защиты прав человека в Беларуси, для тщательного рассмотрения вопроса о преступлениях режима Лукашенко. Тем более что в Нью-Йорке находится непосредственный участник этих преступлений, Наталья Петкевич, которая на протяжении многих лет играла самую активную роль в организации репрессий, провокаций и карательных мер против гражданского общества в Беларуси как пресс-секретарь диктатора, заместитель главы его администрации и его помощник. Принимала она деятельное участие в подготовке провокаций и разгона мирных демонстрантов в декабре 2010 года на Площади в Минске.

В Нью-Йорке Петкевич находится как супруга нынешнего представителя карателей Лукашенко в ООН.

Ее свидетельские показания на заседании Совета Безопасности ООН по Беларуси были бы весьма полезными для рассмотрения существа вопроса.

Даже проект резолюции Совета Безопасности ООН станет инструментом солидарности с народом Беларуси. К тому же, проекты резолюций СБ ООН «не горят», как и рукописи.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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