Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности
- 20.01.2021, 22:25
Видеофакт.
Белорусы Санкт-Петербурга 165 день выходят на акции солидарности!
«Сегодня за нашими спинами Дворец СКА и Ледовый дворец! Хотим сказать спасибо всем белорусам и Фонду спортивной солидарности за отмену ЧМ по хоккею!
Пьер де Кубертен когда-то сказал: «Главное - не победа, а участие». Мы хотим перефразировать это выражение: «Главное - победа с общим участием!»
Свободу Игорю Лосику и всем политическим заключённым! Вместе победим!» - написали участники акции.