Транспортный налог в Беларуси придется оплатить заранее 9 21.01.2021, 8:08

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фото: Onliner.by

Минфин приготовил странный «сюрприз» для водителей.

Плательщики транспортного налога в 2021 году должны будут внести авансовый платеж не позднее 15 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Максим Конюшко, пишет myfin.by.

С 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Уплачивается он без привязки к прохождению техосмотра.

«Поскольку нынешний год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, то в течение него предусмотрены отдельные особенности. Одна из них - необходимость внести авансовый платеж не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября. При этом сумма авансового платежа по автомобилям составит 29 рублей, а в отношении мотоциклов, прицепов, прицепов-дач - 20 рублей. В 2022 году его зачтут при уплате налога за 2021-й с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами», - рассказал Максим Конюшко.

С кого не взимается налог?

Налог не будет взиматься по транспортным средствам, снятым с учета с 1 января по 1 июля 2021 года. «Это необходимо в том числе для приведения соответствующей информационной базы в актуальное состояние. До указанной даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, выбывших из дорожного движения», - пояснил представитель Минфина.

Кроме того, заплатившие госпошлину за допуск к дорожному движению, освобождаются от уплаты транспортного налога до истечения срока ее действия.

Начислять данный налог будет МНС, а сам он будет близок к имущественным налогам. В случае неуплаты налога его взыскание будет производиться через суд или нотариальную надпись.

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