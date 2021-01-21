Байден заблокировал строительство нефтепровода Keystone XL 2 21.01.2021, 12:17

Фото: AP Photo / Nati Harnik

Проект был заморожен Бараком Обамой в 2015 году и восстановлен Трампом в 2019-м.

Президент США Джо Байден подписал указ, которым прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Указ от 20 января опубликован на сайте Белого дома.

Проект строительства был заблокирован Бараком Обамой в 2015 году и восстановлен Трампом в 2019-м.

«В 2015 году после исчерпывающей проверки Государственный департамент и президент определили, что одобрение трубопровода Keystone XL не пойдет на пользу национальным интересам США», — говорится в указе Байдена.

Отмечается, что нефтепровод не так уж и важен для энергетической безопасности США. Кроме того, этот проект подрывает лидерство США в сфере борьбы с изменением климата, указано в документе.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что разочарован решением Байдена отозвать необходимое для строительство нефтепровода разрешение.

«Хотя мы приветствуем приверженность президента борьбе с изменением климата, мы разочарованы, но признаем решение президента выполнить свое предвыборное обещание относительно Keystone XL», — говорится в заявлении Трюдо.

Байден намерен обсудить свое решение в ходе телефонного разговора с Трюдо.

Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни заявил в ходе пресс-конференции, что «глубоко обеспокоен» решением Байдена, пишет Reuters.

«Для экономики Канады и Альберты это удар под дых. К сожалению, это оскорбление, направленное на самого важного союзника и торгового партнера Соединенных Штатов», — сказал Кенни.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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