Японские ученые: У черного чая есть способность дезактивировать коронавирус 23.01.2021, 21:43

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Специалистами проводились лабораторные испытания.

Японские исследователи выявили у чая способность дезактивировать коронавирус в человеческой слюне, пишет healthinfo.ua.

После эксперимента ученых, представляющих Медицинский университет Киото, в прессе появились сообщения, что черный чай может эффективным средством против коронавируса. Но помогает ли он в борьбе с вирусом на самом деле?

Японскими специалистами проводились лабораторные испытания. Исследователи проверяли действие на образцы слюны нескольких ковид-пациентов зеленого и черного чая.

Было установлено, что благодаря компонентам черного чая вирус практически переставал быть активным.

Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны «выключить» коронавирус. Черный чай способствовал падению титра вируса до необнаружимого уровня.

Поведет ли себя черный чай аналогичным образом в клинических испытаниях, неизвестно. Также специалисты отмечают, что неясно, насколько долгосрочным может быть выявленный эффект.

Дать ответы на возникшие вопросы могут только дополнительные исследования. Если они покажут, что противовирусное действие черного чая способно длиться несколько часов, то, возможно, напиток действительно будет рекомендован как полезное против заражения коронавирусом средство.

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