В Беларуси проходят воскресные марши (Онлайн)
- 24.01.2021, 11:44
В 169-й день протестов на улицы вышли минчане и жители регионов.
Сегодня в Беларуси проходят традиционные воскресные марши.
В В 169-й день протестов акции охватили Минск и регионы страны.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестного воскресенья.
11:49 Оршанцы солидарны со всеми неравнодушными белорусами и россиянами!
11:47 Гродно-Южный и Минск-Каменная горка вышли нагло и целенаправленно!
11:40 Столичный микрорайон Зеленый Луг вышел на бодрый марш в поддержку Игоря Лосика и всех остальных политзаключенных.
10:45 С самого утра в Новинках прошел локальный марш жаворонков с раскатистым «Жыве Беларусь!».