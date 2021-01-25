Медики назвали способы определить коронавирус по состоянию языка 25.01.2021, 12:13

Признаки COVID-19, затрагивающие язык, обычно дают о себе знать в первые три дня развития недуга.

Наличие коронавируса у человека в ряде случаев может выдавать состояние его языка. На это указали специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет orthodox.od.ua.

К перечню симптомов при коронавирусе медики призывают добавить «ковидный язык». За счет этого, считают эксперты, станет возможным выявлять примерно на 20% больше случаев заражения COVID-19. Нередко у пациентов имеет место опухание языка, также способны появляться небольших размеров прыщи красного или белого цвета. Часть граждан жалуются на странные язвы в ротовой полости.

Со слов Тима Спектора, выступающего сотрудником Лондонского королевского колледжа, примерно у каждого пятого носителя коронавируса проявляются симптомы, не включенные в официальный перечень медицинских властей страны. Признаки COVID-19, в том числе затрагивающие язык, обычно дают о себе знать в первые три дня развития недуга, когда человек остается наиболее заразным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».