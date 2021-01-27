В Фонде Навального ответили на заявления Путина о расследовании про дворец 5 27.01.2021, 9:29

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фото: Navalny.com

Скучно, дедушка.

На сайте руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального появился ответ на заявления президента РФ Владимира Путина о расследовании про дворец под Геленджиком.

В заявлении говорится, что в расследовании Навальный «два часа разными словами объяснял одну и ту же мысль: друзья построили Путину секретный дворец, оформили на подставных лиц, создали целую инфраструктуру, чтобы никто никогда не узнал реального хозяина геленджикского дворца»

«На президента ничего не оформляется, все записано на его доверенных человек, и Владимир Путин именно эту мысль и повторил», — отметили в ФКБ.

Также в фонде обратили внимание на уточнение Путина, что именно «близкие родственники» не имеют и не имели отношения к дворцу.

«Николай Шамалов, на которого был раньше оформлен дворец, действительно не близкий родственник. Сват (отец мужа дочери) — это не близкий родственник. Михаил Шеломов, который управляет стройкой сейчас — двоюродный племянник Путина», — отмечается в заявлении.

В ФКБ подчеркнули, что «Путин ничего не опроверг, ни единого факта».

«Представьте себе на минуту, что мы ошиблись и у дворца есть другой настоящий владелец. Совершенно очевидно, что через полчаса после публикации нашего фильма этот владелец трубил бы везде, где возможно: вы с ума сошли? это мое, это не Путина, я это купил и построил, Навальный все врет. А Кремль, воспользовавшись такой удачей, еще бы и экскурсию организовал в Прасковеевку, чтобы показать, что там в домашнем халате по казино разгуливает совершенно другой человек», — добавили в Фонде.

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о так называемом дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае.

Резиденция на мысе Идокопас была построена в 2005—2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что дворец построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца и показаны его интерьеры. По информации ФБК, во «дворце» площадью 17 691 кв. м есть свой театр с ложами, комната с игровыми автоматами, «кальянная» с шестом, казино и аквадискотека.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не пользуется «дворцом» и «не имеет к этому никакого отношения».

Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты — это «компиляция» и попытка «промыть мозги».

«Листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам, не принадлежит и никогда не принадлежало… Скучно, девочки. Попридумывали бы что-то еще», — сказал он.

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